Кабмін розширив спецмита на скраплений газ із РФ - Герус

Кабінет міністрів розширив спецмита на імпорт скрапленого газу з Росії, включивши до переліку всі товарні коди.

Про це повідомив пресдавник президента в уряді Андрій Герус.

Представник "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн написав у коментарях під постом Геруса в Facebook, що на вказаний в постанові Кабміну №624 від 17 липня 2019 року товарний код скрапленого газу (УКТЗЕД 2711121100) припадає лише 1,7% від загального обсягу скрапленого газу, що поставляється з Росії в Україну.

"Я бачу, ви не знали, що на минулому Кабміні до постанови були включені всі відповідні коди", - відповів Герус.

Нагадаємо:

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

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Економічна правда