Новини 3 липня: секрет економічного зростання, Корвалол, перша перемога Приватбанку над Коломойським

Про секрет економічного зростання. Реформи дозволять Україні прискорити економічне зростання понад 5-6% на рік, вважає перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон.

Про дивіденди Нафтогазу. Суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів в частині, згідно з якою НАК "Нафтогаз України" повинна виплатити державі дивіденди в розмірі 90% від чистого прибутку за 2018 рік.

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Про Корвалол. Суд ухвалив остаточне рішення у справі про припинення порушення прав інтелектуальної власності ПАТ "Фармак" на добре відому торговельну марку "Корвалол".

Про першу перемогу Приватбанку над Коломойським. Велика Палата Верховного суду підтвердила правоту державного Приватбанку у спорі з компанією "Ерлан" (ТМ "Біола") Ігоря Коломойського.







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