Суд заборонив фармкомпанії "Здоров’я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я"

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі про припинення порушення прав інтелектуальної власності ПАТ "Фармак" на добре відому торговельну марку "Корвалол".

Про це повідомляє прес-служба компанії "Фармак".

Зазначається, що суд відхилив касаційну скаргу ТОВ "ФК "Здоров’я" і залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

"Рішенням суду І інстанції, яке було залишено в силі Північним апеляційним господарським судом, скасовано Наказ Міністерства охорони здоров’я про реєстрацію лікарського засобу "Корвалол-Здоров'я", зобов’язано Міністерство охорони здоров’я України виключити лікарський засіб "Корвалол-Здоров'я" з Державного реєстру лікарських засобів України та заборонено ТОВ "ФК "Здоров’я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я", - зазначається у повідомленні.

Розгляд справи тривав майже 2 роки.

Нагадаємо, що "Корвалол Corvalolum" залишається добре відомим позначенням.

Як повідомлялося, знак "Корвалол Corvalolum" завжди використовувався лише ПАТ "Фармак". В Україні право використання назви "Корвалол" захищене з 1993 року. А 2004-го – вже було визнане добре відомим.

ПАТ "Фармак" — український виробник лікарських засобів. У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно Компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів.

Продукція ПАТ "Фармак" експортується до 20 країн світу. За результатами 2018 року "Фармак" входить в трійку лідерів в Узбекистані.

Нагадаємо:

Раніше Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою фармацевтичної фірми "Дарниця" скасував рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку про визнання добре відомим позначення "Корвалол Corvalolum".

Однак ПАТ "Фармак" заявив, що буде оскаржувати це рішення у Верховному суді.

Економічна правда