НКРЕКП планує змінити принцип встановлення тарифів на розподіл газу

НКРЕКП планує встановити тарифи на розподіл газу для операторів газорозподільних систем виходячи із приєднаної потужності (абонплати).

Про це стало відомо з листа Регулятора, спрямованого операторам ГРМ, який є у розпорядженні Економічної правди.

У своєму листі Регулятор просить Операторів ГРМ надати інформацію щодо приєднаної

потужності об'єктів, суб'єктів господарювання в теплопостачальній сфері.

"У зв’язку зі вступом у повному обсязі положень Закону "Про ринок природного газу", яким передбачено, в тому числі встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу за одиницю приєднання потужностей, НКРЕКП просить до 5 липня надати інформацію щодо приєднання потужностей об’єктів, суб’єктів господарювання", - зазначається у листі.

Також НКРЕКП приєднала список із 25 Операторів ГРМ, яким адресується цей лист.

Нагадаємо, тариф на приєднану потужність був затверджений НКРЕКП, відповідно до Методики 236 ще на початку 2017 року. Однак, проти "абонплати" різко виступили Кабінет Міністрів, а також інші органи виконавчої влади.

У результаті регулятор був змушений ухвалити Постанову №494, якою скасував затверджені тарифи.

Як стало відомо з листа НКРЕКП 19 червня 2019 року Шостий Апеляційний Адміністративний суд скасував "скасування" абонплати.

Детальніше про абонплату читайте у презентації.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд визнав створення Нацкомісії з тарифами - неконституційним.

Читайте також: "Неконституційна НКРЕКП": як рішення суду вплине на ринок електроенергії.

Економічна правда