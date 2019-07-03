У МВФ розповіли, як прискорити економічне зростання в Україні

Реформи дозволять Україні прискорити економічне зростання понад 5-6% на рік, вважає перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, конкурентний приватний сектор, готовий конкурувати в європейському середовищі і в світі. Якщо є бажання це втілити, у вас без сумніву є людські ресурси для цього. Але чого немає - це капіталів і технологій. І останнє - має бути взято на себе чітке зобов'язання провести ці зміни", - сказав Ліптон.

Він підкреслив, що впевнений в можливості України забезпечити за допомогою ряду реформ прискорене економічне зростання.

Однак якщо корупція залишиться, якщо не відбудеться реформа державного сектора економіки, якщо залишаться реформованими інституції, цього не станеться, зазначив він.

Тому Україні слід визначитися з чітким вибором, підкреслив Ліптон.

"Саме зараз настав момент вибору - з новою адміністрацією (президента - ред), а незабаром - і з вашим парламентом. Для України цілком можливо завдяки ряду виразних і керованих реформ ... прискорити зростання співвідношення з рівнем життя в Західній Європі", - додав він.

Порівнюючи ситуацію в Україні та Польщі зразка 2000-х років, перший заступник директора-розпорядника МВФ вказав на те, що тоді в польську економіку теж складно було залучити інвесторів.

"Однак кілька чітких кроків допомогли змінити цю ситуацію, а саме - будівництво інфраструктури як дороги, хайвеї і порти, і встановлення правового поля, де "контракт - це контракт", - зазначив він.