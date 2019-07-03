Велика Палата ВС вперше ухвалила рішення на користь Приватбанку

Велика Палата Верховного суду підтвердила правоту Приватбанку у спорі з ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола") Ігоря Коломойського, а ТОВ "Укрінтерінвест" відмовився від позову до банку після такого рішення.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Велика Палата Верховного Суду підтримала правову позицію Приватбанку в спорі з майновим поручителем за кредитом рефінансування НБУ ПрАТ "Ерлан", що намагався розірвати іпотечний договір через націоналізацію банку та вивести з-під застави майно вартістю понад 600 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

"Це чергове з позитивних рішень Верховного Суду, але перше, постановлене Великою Палатою, яке дозволить банку сформувати ефективну для себе судову практику в цій категорії справ", - підкреслили у банку.

Зазначається, що судовий процес у справі № 910/15484/17, в якому майновий поручитель ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола") намагався розірвати іпотечні правовідносини, тривав з 2017 року.

Крім цього, інший майновий поручитель Приватбанку ТОВ "Укрінтерінвест" відмовився від позову до банку про зобов’язання погасити кредит рефінансування.

"Цим він фактично підтвердив правоту та перемогу банку в цьому судовому спорі, що тривав два роки", - додали у Приватбанку.

Нагадаємо:

ПриватБанк 11 червня виграв у суді по справі за позовом ПрАТ "Ерлан" про зобов’язання банку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед Нацбанком.

На фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.

Економічна правда