Новини 1 липня: новий ринок електроенергії, мінімальна пенсія, кінець епохи "Роттердам+"

Про новий ринок електроенергії. 1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Про мінімальну пенсію. З 1 липня в Україні на 67 гривень зросла мінімальна пенсія, її розмір тепер становить 1 564 гривні.

Про "нічний" тариф. Голова правління "Житомиробленерго" заявив, що з сьогоднішнього дня скасовується так званий "нічний" тариф на електроенергію. У НКРЕКП кажуть, що тарифи, диференційовані за періодами часу, продовжують діяти.

Про кінець епохи "Роттердам+". Дія формули "Роттердам+" припинилася з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.

Про перший імпорт електроенергії. Україна вперше в історії поставила електроенергію зі Словаччини та Угорщини, що відбулося в межах так званого Бурштинського енергоострова.

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