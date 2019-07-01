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Україна вперше імпортувала електроенергію зі Словаччини та Угорщини

Понеділок, 1 липня 2019, 12:45

Україна вперше в історії поставила електроенергію зі Словаччини та Угорщини, що відбулося в межах так званого Бурштинського енергоострова.

Про це повідомляє компанія "Еру Трейдинг", дочірня компанія американської корпорації ERU Corporation, яка і здійснила імпорт.

"Початок імпорту електроенергії в межах Бурштинського енергоострова - це черговий крок до інтеграції українського ринку в енергетичні ринки Європи і запорука справедливої ​​конкурентної ціни для кінцевих споживачів", - зазначили у компанії.

Також в "Еру Трейдинг" повідомили, що максимальна потужність імпортованої електроенергії становить 130 МВт.

"Подія стала можливою завдяки підтримці європейських партнерів компанії, а також проактивній позиції команди НЕК "Укренерго" та представників Європейської комісії", - додали в "Еру Трейдинг".

І підкреслили, що розширення транскордонної торгівлі електроенергією дозволить забезпечити захист від монополізму, і покласти край дискусіям щодо ринковості та справедливості ціни на електроенергію в Україні.

Нагадаємо, "Еру Трейдинг" належить Ярославу Мудрому і Дейл Перрі (США).

До кінця 2018 ркоу її співвласником був Андрій Фаворов, який вийшов із числа засновників разом із призначенням директором інтегрованого газового бізнесу ВАТ "НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, в 2016 році, після призначення главою "Нафтогазу" Андрія Коболєва "Еру Трейдинг" почала вигравати газові тендери "Укртрансгазу".

Після призначення Фаворова у "Нафтогаз" "Еру Трейдинг" почала постачати "Укртрансгазу" не тільки газ, а й електроенергію.

Як повідомлялося, колишня фірма Фаворова буде поставляти "Укртрансгазу" дорогий газ.

Економічна правда

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