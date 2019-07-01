Всі розділи
Укр / Рус

В Україні підвищився розмір мінімальної пенсії

Понеділок, 1 липня 2019, 10:39
 

З 1 липня в Україні на 67 гривень зросла мінімальна пенсія, її розмір тепер становить 1 564 гривні.

Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет.

Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня мінімальна виплата для пенсіонерів виросте ще на 74 грн до 1638 грн.

Крім того, з 1 липня 2019 року Кабінет міністрів встановив доплати до пенсій для осіб з великим трудовим стажем.

Згідно з рішенням уряду, пенсія становитиме не менше 2 тис грн для чоловіків зі страховим стажем 35 років та жінок зі страховим стажем щонайменше 30 років.

Нагадуємо:

З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів було проведено автоматичну індексацію пенсій.

Як заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева раніше, підвищення в середньому становило 255 гривень

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

Читайте також: Підкуп в законі. Хто отримає пенсійні доплати перед виборами

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

пенсії пенсійна реформа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд Гройсмана перед відставкою підвищить пенсії для частини українців 24 червня 2019, 19:10
Бюджет-2020. Що планує уряд і чого чекати українцям 6 червня 2019, 14:15
Достойна пенсія: власна відповідальність чи обов'язок держави? 5 червня 2019, 16:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!