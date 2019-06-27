"Нафтогаз" скоротив чистий прибуток більш ніж на третину: в компанії пояснили

"Нафтогаз України" у 2018 році скоротив чистий прибуток на 27,9 мільярда гривень у порівнянні з результатом за 2017 рік (39,449 мільярда гривень) і отримало 11,6 мільярдів гривень чистого прибутку.

Про це йдеться в консолідованому звіті компанії, опублікованому на сайті НАК.

Зниження прибутку в компанії пояснили ефектом від визнання рішень Стокгольмського трибуналу.

"У 2017 році було відображено 12,6 млрд грн додаткового операційного доходу, а в березні 2018 визнано 4,8 млрд грн витрат, пов'язаних з ПДВ на компенсацію відповідно до арбітражного рішення по транзитному контракту", - зазначили в НАК.

Крім того, на зниження прибутку вплинуло і зростання витрат на створення резерву сумнівних боргів на 7 млрд грн, в основному від діяльності по балансуванню в сегменті внутрішнього транспортування газу.

Також на показнику позначилися витрати на створення забезпечень по ряду судових позовів.

Згідно аудійованому Deloitte документу, дохід НАК від реалізації в 2018 році зріс на 12,7% (на 28,834 млрд грн) - до 256,312 млрд грн, валовий прибуток - на 10,2% (на 7,152 млрд грн), до 77,483 млрд грн.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо:

У 2017 році "Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток у 39,4 млрд гривень завдяки перемозі у Стокгольмському арбітражі.

За результатами 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень, яка була забезпечена переважно прибутком від транзиту.

Економічна правда