Новини 24 червня: проблеми у "дочки" Нафтогазу, Грановський, покупки за кордоном

Про Коломойського та Боголюбова. Бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов повернулися в Україну через розслідування в США, а не у зв'язку зі зміною політичних обставин.

Про покупки за кордоном. Від початку 2019 року на чверть більше українців почали здійснювати покупки в магазинах за кордоном з доставкою посилок в Україну.

Про SkyMall. Бізнесмен Андрій Адамовський, який контролює київський Sky Mall, заявив, що конфлікт навколо ТРЦ наближається до завершення.

Про проблеми у "дочки" Нафтогазу. У НАК "Нафтогаз України" назвали причиною фінансових труднощів "Укртрансгазу" штучно занижені тарифи на транспортування та критичні недоліки кодексу газотранспортної системи, і відмовились надалі йому допомагати.

Про Грановського. Один із найбільш закритих українських бізнесменів Андрій Адамовський розповів про зв'язки з народним депутатом Олександром Грановським і скандальну компанію "Трейд Коммодіті".

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Андрій Адамовський: Пазл "Адамовський-Грановський-Порошенко" не складається

Один з найбільш закритих українських бізнесменів Андрій Адамовський розповів про зв'язки з депутатом Олександром Грановським, скандальну компанію "Трейд коммодіті", бізнес з Ахметовим, Тарутою і Мкртчаном, інвестиції в ІТ, кінець ери ТРЦ і любов до мистецтва. (рос)

Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість

Заборона на торгівлю землею зіштовхнула галузь на низьку траєкторію розвитку. У 2018 році це коштувало Україні 22,5 мільярда доларів