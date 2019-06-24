Дев'ятирічний конфлікт навколо Sky Mall близький до завершення

Бізнесмен Андрій Адамовський, який контролює київський Sky Mall, заявив, що конфлікт навколо ТРЦ наближається до завершення.

Про це він розповів у інтерв'ю "Економічній правді".

"Цьому бізнес-конфлікту мінімум дев'ять років. У нас будь-який бізнес-конфлікт та чи інша сторона за допомогою піару, через силові структури хоче вирішити на свою користь", - сказав він.

"Я не хочу говорити про Sky Mall з однієї причини. Я дуже хочу закінчити будь-який конфлікт. Ми сьогодні в стані, близькому до його завершення", - додав Адамовський.

"Всі розмови, що я якийсь рейдер - це всього лише розмови... У конфлікті є дві сторони. Кожен вважає, що він не винен. Правда посередині", - зазначив бізнесмен.

Адамовський запевнив ЕП, що якщо конфлікт не закінчиться найближчим часом, він дасть окреме інтерв'ю.

"Хтось отримає компенсацію, а хтось проект. Сторони розійдуться з взаємним задоволенням. У нас будь-який конфлікт проходить нецивілізовано. Найчастіше та сторона, яка не задоволена рішенням суду, не виконує його і застосовує неринкові методи: політиків, пресу, силовиків, "наїзди", - пояснив бізнесмен.

Видання mind.ua у квітні повідомляло, що Андрій Адамовський і естонський бізнесмен Хіллар Тедер домовилися про передачу Тедеру ТРЦ Sky Mall. Суму угоди оцінювали в близько 70 млн євро.

Продаж повинен урегулювати давній конфлікт.

Конфлікт навколо київського торгового центру Sky Mall виник між естонським бізнесменом Хілларом Тедером і Dragon Capital - з одного боку, і компанією Андрія Адамовського - з іншого.

Адамовський і Тедер стали бізнес-партнерами при будівництві одного з найбільших в Києві ТРЦ - Sky Mall. Спочатку вони були співінвесторами, а потім - стали співвласниками. Компанія Stockman Андрія Адамовського виділила на будівництво ТРЦ 40 млн млн доларів.

У той же час вона отримала від Arricano Тедера 50% + 1 акцію в кіпрську офшорну компанію Assofit Holdings Limited - власника компанії "Призма Бета", якій належав Sky Mall.

У 2010 році бізнесмени уклали договір, згідно з яким у Тедера був опціон на викуп акцій Адамовського. Тедер привернув в партнери інвестиційну компанію Томаш Фіала Dragon Capital (володіє 35% акцій компанії Arricano).

Пізніше Адамовський відмовився визнавати дію опціону законним через те, що умови цієї угоди були оприлюднені, і взяв ТРЦ під свій контроль.

Між сторонами почалися судові тяжби, в тому числі і в міжнародній юрисдикції. Навесні 2016 року Лондонський арбітраж прийняв чергове рішення, яким визнав, що збитки від управління цим об'єктом компанією Stockman перевищив ціну опціону, тому Stockman повинна ці акції віддати протягом місяця без будь-якої оплати з боку Arricano.

Після програшу в 2014 році Sky Mall перейшов у власність банку "Південний" на підставі того, що компанія не розрахувалася за кредитом. Таким чином об'єкт юридично перейшов банку "Південний".

В інтерв'ю ЕП на початку 2017 року власник Dragon Capital Томаш Фіала говорив, що переговори щодо ситуації зі Sky Mall з іншого боку завжди вів Андрій Адамовський. "В останній раз зустрічалися, це було в кінці травня 2016 року, в приймальні народного депутата Грановського", - сказав він.

Народний депутат Олександр Грановський був директором компанії Assofit Holdings Limited / Крім того, він був представником компанії Stockman, якою володіє Адамовський.

Адамовський також розповів про зв'язки з Грановським і скандальну компанію "Трейд Коммодіті".

Читайте інтерв'ю повністю: Адамовський: Пазл "Адамовський-Грановський-Порошенко" не складається

Економічна правда