Адамовський про Грановського: Чудового хлопця просто взяли і демонізували

Андрій Адамовський Фото Дмитра Рясного, ЕП

Один із найбільш закритих українських бізнесменів Андрій Адамовський розповів про зв'язки з народним депутатом Олександром Грановським і скандальну компанію "Трейд Коммодіті".

Про це він розповів у інтерв'ю ЕП.

За його словами, система ProZorro дала можливість будь-якому бізнесмену зайняти місце на ринку держзакупівель.

"Коли ввели систему ProZorro, відкрилося багато можливостей для людей, які не могли раніше увійти у ті чи інші проекти, пов'язані з державними поставками. У них не було шансів, тому що все це було просякнуто зв'язками, знайомствами, ще чимось", - описав ситуацію бізнесмен.

Історію, яка "вийшла у Міноборони з "Трейд Коммодіті", Адамовський називає "досить скандальною".

"Грановський у принципі не знає, що таке "Трейд Коммодіти". Знаєте, у людей, які не хочуть вдумуватися, пазл дуже легкий: "Ага, що там? Адамовський-Грановський-Порошенко". Ось цей пазл, повинен вам сказати, не складається. Це все дурниці. Це придумана історія", - стверджує Адамовський.

"Ця компанія була у всіх тендерах. Де був тендер, там ми брали участь. Повторюю: вся справа у ProZorro. Тепер будь-хто - я, ви - може взяти участь у цій історії. Ця історія дійсно вбила корупцію", - підкреслює бізнесмен.

"Я намагався розібратися. Там, на мою думку, ніякого злочину немає. Компанія підвищила ціни законно. Це конкурентна боротьба. Підхоплюють політично вигідну історію "Адамовський-Грановський-Порошенко-"Трейд Коммодіті" про те, що міністр оборони - корупціонер ", - стверджує Адамовський.

"Якщо ви хочете дізнатися реальність, то вона наступна: від моменту, коли ми виграли тендер ProZorro, до укладення контракту минув певний час, близько місяця, а за цей час пішов стрибок на ринку", - повідомив бізнесмен.

За його словами, бізнес "Трейд Коммодіті" "убитий цим скандалом".

Адамовський зізнався, що захищати бізнес від політики доводиться "насилу".

"Весь час у боротьбі", - зазначив він.

При цьому він заперечує, що Грановський був причетний до цієї боротьби.

"Вам подобається використовувати Грановського, демонізувати його. Чудового хлопця просто взяли і демонізували. Навішали на нього всіх собак. Хоч куди плюнь - Грановський. Це все смішно", - іронізує Адамовський.

Він розповів, що Грановський вже давно не працює в кабінеті у бізнес-центрі "Євразія".

"По-перше, у мене кабінет вже давно не у "Євразії". По-друге, у мене у "Євразії" дійсно був кабінет до того, як Грановський пішов у депутати. Коли він ішов у депутати, у нього кабінету там уже не було", - розповів Адамовський.

Читайте інтерв'ю повністю: Адамовський: Пазл "Адамовський-Грановський-Порошенко" не складається

Економічна правда