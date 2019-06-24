Українці почали частіше скуповуватись у зарубіжних магазинах, лідер - eBay

Від початку 2019 року на чверть більше українців почали здійснювати покупки в магазинах за кордоном з доставкою посилок в Україну.

Про це свідчать дані "Нової пошти".

Найпопулярніші магазини серед українців - eBay (28% всіх посилок), Amazon (22%) і 6pm (більше 13%). Також у топ найбільш затребуваних серед покупців увійшли магазини Carter`s, Victoria`s Secret і H&M.

"Найчастіше покупці замовляють з-за кордону одяг і взуття, дитячі речі, гаджети, косметику. Їх приваблюють ціни, які, як правило, нижче ніж в Україні, великий вибір і гарна якість товарів", - розповіли в "Новій пошті".

Середній чек посилки становить 66 доларів, а середня вага - 1,6 кг.

При цьому найактивніші покупці - чоловіки (59%) у віці 25-34 років (53%).

Найчастіше замовляють кияни, проте не менш активно роблять покупки й жителі Дніпра, Харкова, Одеси та Львова.

Як відзначили у компанії, попит на доставки через сервіс викупу і доставки товарів NP Shopping виріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільше відправлень користувачі NP Shopping замовляли з США, відзначили у "Новій пошті".

Також за останні п'ять місяців кількість посилок із Великобританії збільшилася майже на 80%, а з Польщі - більш ніж у три рази, зазначили в компанії.

Водночас у "Новій пошті" попередили, що з 1 липня змінюються митні правила ввезення посилок з-за кордону. Так, безмитний ліміт буде знижений із 150 до 100 євро.

Нагадаємо, що в 2016 році "Нова пошта" запустила сервіс викупу і доставки товарів NP Shopping. Цей сервіс дозволяє робити замовлення в онлайн-магазинах США і Європи і отримувати посилки в будь-якому зручному відділенні України.

Економічна правда