У "Нафтогазі" заявляють, що більше не зможуть допомагати "Укртрансгазу" триматись на плаву

У "Нафтогаз України" назвали причиною фінансових труднощів "Укртрансгазу" - штучно занижені тарифи на транспортування та критичні недоліки кодексу газотранспортної системи, і відмовились надалі йому допомагати.

Про це зазначає прес-служба "Нафтогазу".

"Вже півроку ми говоримо про те, що "Укртрансгаз" може стати банкрутом через штучно занижені тарифи та несанкціонований відбір газу. На жаль, відповідальні органи обрали стратегію ігнорування поганих новин, і ситуація стала критичною, — зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Він нагадав, що "Нафтогаз" є найбільшим кредитором УТГ, і підтримував "Укртрансгаз", скільки це було можливо.

"Однак більше такої можливості немає. Ми мусимо накопичувати газ у підземних сховищах, і самі маємо дефіцит обігових коштів", - підкреслив Коболєв.

Він додав, що команди "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" неодноразово попереджали про руйнівний вплив на фінансову стабільність оператора української ГТС кількох рішень регулятора ринку НКРЕКП.

Коболєв додав, що "Нафтогаз" вітає бажання встановити відповідальних "за цей неприпустимий результат".

"Готові надати усі необхідні матеріали для аналізу та обговорення", — додав керівник "Нафтогазу".

Нагадаємо:

У листопаді 2018 року "Укртрансгаз" надав обґрунтовані заперечення до запропонованих НКРЕКП "тимчасових" тарифів на транспортування газу, які зменшували дохідну частину оператора ГТС на 20 млрд грн, або на 40%.

Однак регулятор не врахував аргументи "Укртрансгазу" та ухвалив занижені тарифи.

У лютому 2019 року "Укртрансгаз" подав свої пропозиції щодо зміни тимчасових тарифів, однак вони досі не були розглянуті.

Результатом цих рішень стало не лише обмеження інвестиційних витрат "Укртрансгазу", а й нездатність компанії закупати газ для прокачки палива газотранспортною системою, підкреслили в "Нафтогазі".

"Укртрансгаз" та "Нафтогаз" неодноразово звертали увагу НКРЕКП на те, що облгази не розраховуються за газ "Укртрансгазу", відібраний ними без контракту із ГТС.

Облгази зі свого боку наголошують на недостатності їхнього тарифу на розподіл для розрахунків з "Укртрансгазом" за відібраний газ.

Наразі "Нафтогаз" та "Укртрансгаз" спільно з РНБО працюють над терміновими заходами щодо забезпечення стабільності роботи української ГТС.

Нагадаємо, що 23 червня "Укртрансгаз" заявив про нестачу коштів для виконання умов кредитів ЄБРР і ЄІБ.

Раніше також повідомлялось, що двох директорів підприємств підозрюють у привласненні 14 мільйонів доларів "Укртрансгазу".

Економічна правда