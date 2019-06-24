Коломойський і Боголюбов повернулися в Україну через розслідування у США — ЗМІ

Бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов повернулися в Україну через розслідування в США, а не у зв'язку зі зміною політичних обставин.

Про це пише ZN.UA.

Відповідно до частини 2 статті 25 Конституції України, громадянин України не може бути виданий іншій державі. В Ізраїлі аналогічної норми немає.

Журналісти з'ясували, що Боголюбов, як тільки повернувся в Україну, відразу звернувся в міграційну службу, щоб повернути собі український паспорт, від якого він відмовився ще 15 років тому.

Коломойському і Боголюбову закидають в США порушення спеціального федерального закону про організації, що діють під впливом рекету і корупції.

Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) передбачає розширені і більш суворі покарання за дії, вчинені в рамках діючої злочинної організації. RICO був написаний саме для того, щоб судити лідерів синдикатів і організованих злочинних угруповань, які не приймають безпосередньої участі в махінаціях, а лише дають вказівки.

Коломойського і Боголюбова також підозрюють у нанесенні збитків банку і легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, змові, незаконному збагаченні.

За даними ZN.UA, увагу на колишніх власників Приватбанку Федеральне бюро розслідувань США звернуло давно - ще в пік української банківської кризи.

"США, м'яко кажучи, бентежило, що поки МВФ щосили намагається повернути стабільність українському фінсектору, НБУ видає рефінансування кептивним банкам і ніби не помічає, як це рефінансування відразу виводять із країни", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що ФБР спілкувалося цю тему і з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою, і екс-міністром фінансів Наталією Яресько. Але обидві вони впевнені, що діяли правильно.

Нагадаємо, Коломойський тим часом хоче зупинити спір із НБУ в Швейцарії на базі рішення Печерського райсуду.

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