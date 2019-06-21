Новини 21 червня: Придбання Новинського, жарт Коломойського та справа "Укроборонпрому"

Про що всі говорили сьогодні?

Про придбання Новинського. Pelidona Services Limited з групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського збільшила свою частку в нафтогазовій компанії Regal Petroleum plc з 54% до 82,65%. Продавцями виступили компанії з групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука.

Про жарт Коломойського. Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливого фінансування відбудови інфраструктури Донбасу.

Про стратегію УЗ. "Укрзалізниця" в разі відновлення залізничного сполучення з територіями тимчасово непідконтрольними Луганської та Донецької областей планує до 2030 року майже вдвічі збільшити обсяги перевезень вугілля, залізної руди та чорних металів.

Про справу "Укроборонпрому". Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження після публікації результатів аудиторської перевірки державного підприємства "Укроборонресурси" за 2015-2018 роки.

Про нечесного туроператора. Вдруге за рік Антимонопольний комітет накладає штраф на одного з найбільших туроператорів "Джоін ап!".

Про ризик запуску нового ринку е/е. Запровадження нового ринку електроенергії, яке, відповідно до закону, має відбутися 1 липня 2019 року, може призвести до відключення деяких населених пунктів від електро-, водо- та теплопостачання.

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Дефолту не буде: про що Зеленський говорив з бізнесом. Головне

Через місяць після президентських виборів Володимир Зеленський провів свою першу зустріч з підприємцями. Які плани анонсував гарант і про що йому розповідав бізнес?

Економічна правда