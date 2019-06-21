План УЗ відновити сполучення з ОРДЛО: опубліковано стратегію

"Укрзалізниця" в разі відновлення залізничного сполучення з територіями тимчасово непідконтрольними Луганської та Донецької областей планує до 2030 року майже вдвічі збільшити обсяги перевезень вугілля, залізної руди та чорних металів.

Про це йдеться у стратегії компанії на 2019-2030 роки, опублікованій на сайті "Укрзалізниці".

За базового сценарію розвитку, експорт чорних металів зросте порівняно з показниками 2018 року на 31,7% - з 16,559 млн тонн до 21,809 млн тонн (за оптимістичним сценарієм - до 26,172 млн тонн). При цьому внутрішні перевезення зростуть більше ніж на 19,6% - до 5,645 млн тонн (базовий сценарій) і 5,844 млн тонн (оптимістичний сценарій).

Експорт залізної руди за базового сценарію збільшиться на 16,4% - до 43,909 млн тонн, внутрішні перевезення - на 33,3% до 37,518 млн тонн. За оптимістичного сценарію експорт збільшиться на 96,9% - до 74,446 млн тонн, внутрішні перевезення - на 54% до 43,322 млн тонн.

Водночас внутрішні перевезення вугілля за базового сценарію зменшаться на 34,1% - до 23,767 млн тонн, а імпорт впаде на 8,5% - до 19,236 млн тонн. За оптимістичного сценарію внутрішні перевезення зменшаться на 2,9% - до 34,998 млн тонн, імпорт впаде на 61,9% - до 8 млн тонн.

Крім того, в стратегії "Укрзалізниці" зазначено, що компанія має намір розвивати бізнес у частині транзитних перевезень шляхом переорієнтації вантажопотоку між Туреччиною і прибалтійськими та скандинавськими країнами, а також Польщею.

Крім цього, перспективним напрямом залучення додаткових транзитних перевезень компанія вважає залучення вантажопотоку з ЄС і Китаю.

"Наразі між ЄС і Китаєм існує транзитний потік залізничним транспортом у розмірі до 35 пар поїздів на тиждень, з яких лише до двох поїздів направляються через Україну. За очікуваного збільшення обсягів, які можуть подвоїтися протягом наступних 10 років, існують можливості їх залучення на територію Україна", - зазначено в документі.

У сфері контейнерних перевезень, за базового сценарію розвитку, УЗ розраховує на залучення з 2021 року додаткових обсягів транзитних перевезень з ЄС і Китаю, Ірану та Індії - один контейнерний поїзд на добу в 2025 році (за оптимістичного - два контейнерних поїзди на добу).

Основними стратегічними ініціативами "Укрзалізниці" названо: встановлення обґрунтованих тарифів, реорганізація суспільства, довгострокова інвестиційна програма, раціоналізація активів і боротьба з корупцією.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 червня 2019 року затвердив стратегію АТ "Укрзалізниця" на найближчі роки.

Також у планах "Укрзалізниці" – створити "Вокзальну компанію", яка має запрацювати до кінця 2019 року.

Зазначимо, УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів більше, ніж заробляє на ній.

Економічна правда