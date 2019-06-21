"Можу пофарбувати ларьок": Коломойського здивували плани Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливого фінансування відбудови інфраструктури Донбасу.

Про це Коломойський розповів в розмові з журналістом "Української правди".

"Вчора ж Зеленський заявив, що "Коломойський про це ще не знає". Так я справді дізнався про це з виступу. Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона витрати) можу пофарбувати ларьок. Це ж також мала архітектурна форма", – віджартовувався Коломойський.

На уточнення, чи була у нього зустріч із Зеленським після інавгурації, та про що вони на ній розмовляли – олігарх відповів, що такої зустрічі не було.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Бізнес форумі заявив, що уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.

Щодо Коломойського він сказав: "Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає".

Читайте також: Дефолту не буде: про що Зеленський говорив з бізнесом. Головне

Українська правда