Новинський викупив у Пінчука частку в нафтовій компанії

Вадим Новинський

Pelidona Services Limited з групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського збільшила свою частку в нафтогазовій компанії Regal Petroleum plc з 54% до 82,65%. Продавцями виступили компанії з групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука.

Про це повідомляється на сторінці "Смарт-Холдингу" в Facebook.

"Пакет акцій в розмірі 91868182 шт був викуплений у великого акціонера Regal Petroleum plc компанії Kylestone Limited в рамках реалізації стратегії розвитку бізнесу "Смарт-Холдингу" з видобутку вуглеводнів. Pelidona Services Limited не має наміру продовжувати подальший викуп акцій на ринку", - йдеться в повідомленні.

"Ми підтверджуємо факт угоди з продажу акцій Regal Petroleum. Угода здійснена в рамках портфельної стратегії групи EastOne. Ми залишаємося в нафтогазовому секторі України, продовжимо фокусуватися на розвитку активів, що перебувають під мандатом групи, і вивчати нові можливості", - повідомили агентству "Інтерфакс- Україна" в EastOne, під мандатом якої знаходиться група компаній "Гео Альянс" - одна з найбільших в секторі видобутку газу і газового конденсату в Україні.

Згідно з даними на сайті Лондонської фондової біржі, на майданчику AIM якої торгуються акції Regal Petroleum, їх котирування на закриття торгів 20 червня становили 39,95 пенса - за цією ціною угоду можна було б оцінити в 36,7 млн ​​фунтів стерлінгів (близько 46,6 млн доларів).

"Результати угоди не вплинуть на корпоративне управління Regal Petroleum та її статус публічної компанії. Не планується жодних змін в раді директорів", - зазначає "Смарт-Холдинг" в прес-релізі.

Холдинг вказує, що Regal Petroleum демонструє хороші результати діяльності і продовжить залишатися основою газовидобувного напрямку, а стратегія його розвитку передбачає як органічне зростання бізнесу шляхом нарощування видобутку на існуючих родовищах, так і придбання нових активів.

У біржовому повідомленні мажоритарний акціонер зазначив, що довгостроковий розвиток і зростання Regal Petroleum на AIM також може включати розширення бази акціонерів в майбутньому.

Нагадуємо:

Гонконгська Kelda Ltd. на початку серпня 2018 року придбала пакет акцій Regal Petroleum в 24,432%, який належав російській "Альфа-груп".

Біржові котирування тоді становили 39,1 пенса за акцію.

На початку березня цього року вона повідомила про збільшення цього пакету до 28,652%, проте в середині травня поділилася половиною своєї частки в Regal Petroleum з іншою компанією з Гонконгу - Tomkins Trading Limited.

Раніше в звітності Нацради з телебачення і радіомовлення бенефіціарами Kelda і Tomkins Trading Limited були Віктор і Олена Пінчуки.

Regal Petroleum в 2018 році збільшила чистий прибуток в 23,6 рази в порівнянні з 2017 роком - до 54,3 млн доларів.

Виручка компанії в минулому році зросла на 88,3% - до 66,1 млн доларів.

З цієї виручки на частку газу припало 49,6 млн доларів (роком раніше - 24,94 млн доларів), конденсату - 12,7 млн ​​доларів (проти 7,96 млн доларів роком раніше), скрапленого газу - 3,6 млн доларів (2,16 млн доларів).

Економічна правда