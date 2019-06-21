Прокуратура перевірить спроби збанкрутувати підприємство "Укроборонпрому"

Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження після публікації результатів аудиторської перевірки державного підприємства "Укроборонресурси" за 2015-2018 роки.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на лист Військової прокуратури Центрального регіону України.

Раніше повідомлялося, що за результатами аналізу діяльності ДП "Укроборонресурси" аудитори виявили неефективне використання понад 6 млн грн та недоотримання 5 млн грн.

Зокрема, недобросовісний приватний орендар з однойменною назвою ледь не довів ДП "Укроборонресурси" до банкрутства.

Так, між "Укроборонресурси" та приватною фірмою ТОВ "ОП "Укроборонресурси" було укладено договір оренди приміщення у місті Києві на 4,1617 га ще від 2008 року, відповідно якого ТОВ "ОП "Укроборонресурси" щомісячно відшкодовує ДП "Укроборонресурси" земельний податок та комунальні послуги.

Однак, неврегулювання в договорі оренди питання щодо земельної ділянки, на якій розташоване підприємство, та відшкодування земельного податку призвело до зайвих витрат та відчуження державного майна на загальну суму 2,6 млн грн.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу "зловживання владою або службовим становищем", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчим Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Київського гарнізону", - роз’яснюється у листі.

"Укроборонресурси" - підприємство, що входить до складу концерну "Укроборонпром".

Спеціалізується на впровадженні інноваційних технологій електропроменевого зварювання та організації робіт з розбирання, демонтажу та різання металовмісних об’єктів будь-якої складності.

За пропозиціями державного концерну "Укроборонпром" Фонд державного майна включив ДП "Укроборонресурси" до переліку об’єктів на продаж.

Економічна правда