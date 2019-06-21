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Туроператора «JoinUP!» оштрафували за повторний обман та нечесну конкуренцію

П'ятниця, 21 червня 2019, 12:15
 

Вдруге за рік Антимонопольний комітет накладає штраф на одного з найбільших туроператорів "Джоін ап!".

Про це повідомили Економічній правді в АМКУ.

В січні Київське обласне відділення АМКУ оштрафувало компанію на 68 тис грн за неправдиву рекламу стосовно "лідерства" компанії на ринку. 21 червня Тимчасова адмінколегія Комітету поставила крапку в іншому дослідженні.

Встановлено, що цей же туроператор пропонував своїм потенційним клієнтам послуги авіакомпаній "МАУ" та "Роза вітрів", з якими в туроператора угод не було.

Мова не лише про потенційну шкоду такого обману – в розпорядженні Комітету є звернення громадян, які постраждали, оскільки гарантія перельоту саме цими перевізниками була для них ключовою у виборі туроператора для відпочинку на курортах Єгипту та Туреччини.

За це, вже друге поспіль порушення, на туроператора "Джоін Ап!" накладено штраф у розмірі 1,5 млн грн.

Туристичний оператор JoinUp належить власникам авіакомпанії SkyUp Тетяні Альбі та Юрію Альбі.

Економічна правда

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туризм АМКУ штраф

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