Новини вихідних: "нафтові" санкції, серйозні питання від МВФ та автобусний лоукостер

Про "нафтові" санкції Росії. Запроваджені Росією обмеження на поставки з 1 червня нафти й нафтопродуктів в Україну можуть стати серйозним викликом для України, тому бізнес повинен бути готовий диверсифікувати свої поставки.

Про домашні електростанції. Обленерго почали відмовляти власникам домашніх СЕС у підключенні, мотивуючи відмову тим, що їх електростанції частково встановлені на землі, а не на капітальних спорудах, як передбачено законом 8449-Д.

Про поставки дизпалива. Міністерство економічного розвитку РФ видало дозволи на поставки російського дизельного палива і скрапленого газу в Україну в червні 2019 року, знизивши їх на 30-50% від поточного рівня.

Про співпрацю з МВФ. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Міжнародний валютний фонд готовий продовжувати співпрацю з Україною.

Про вихід європейського автобусного лоукостера. Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, планує вийти на український ринок.

Про корупцію в "Укрзалізниці". Начальника відділу та заступника керівника однієї з філій ПАТ "Українська залізниця" затримано за вимагання та отримання хабара.