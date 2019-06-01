Обленерго вже почали відмовляти у підключенні домашніх сонячних електростанцій

Обленерго почали відмовляти власникам домашніх СЕС у підключенні, мотивуючи відмову тим, що їх електростанції частково встановлені на землі, а не на капітальних спорудах, як передбачено законом 8449-Д.

Про це повідомляється у Facebook-групі "Спілка активних споживачів і проз’юмерів".

"А тепер давайте всі дружно подякуємо політикам за те, що вони прийняли правку, яка дає можливість місцевим мережевим монополістам посилатись на їх правку", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, вказаною правкою обленерго дали можливість визначати, яка електростанція відповідає закону, а яка ні.

Раніше Союз активних споживачів і проз’юмерів спільно з Українською асоціацією відновлюваної енергетики розробили технічний законопроект, який дозволить вирішити проблеми малих домашніх СЕС, які виникли після прийняття закону 8449-д.

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

20 травня Порошенко підписав закон, який обріже прибутки власникам домашніх СЕС.

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".

Економічна правда