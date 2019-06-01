Всі розділи
Укр / Рус

Європейський автобусний лоукостер заходить в Україну

Субота, 1 червня 2019, 14:17
 

Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, планує вийти на український ринок.

Про це повідомляє ЦТС.

Зокрема, 11 червня 2019 року представники FlixBus проведуть в Києві свою першу в Україні прес-конференцію, пише видання.

Гендиректор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман розповість про плани розвитку FlixBus на українському ринку, про бізнес-модель FlixBus і співпрацю з місцевими автобусними компаніями, а також про новий стандарт міжміських автобусів для України.

Раніше повідомлялося, що FlixВus проявляє інтерес до українського ринку. Так, в 2017 році компанія оголосила про відкриття рейсів з ЄС в чотири українських міста.

Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити в Польщу (Краків, Катовіце) і Чехію (Острава, Прага, Брно). Мінімальна ціна квитка зі знижкою, наприклад, Київ-Прага, становила 5 євро, а час у дорозі - близько доби.

Правда, тоді в компанії розповіли про те, що перевезення в і з України буде здійснювати партнер Flixbus - чеська компанія Umbrella.

Це типовий порядок для роботи Flixbus, адже компанія співпрацює з більш ніж 250 регіональними партнерами-перевізниками, які мають загальну систему продажу квитків та загальний бренд.

В даний час маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через понад 2000 населених пунктів в 29 країнах. Щодня виконується близько 350 тис. рейсів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
WOG закриває міські кафе: хочуть розвивати інфраструктурні об'єкти 31 травня 2019, 18:44
У заморожених ягодах із України, Румунії та Литви виявили гепатит А 31 травня 2019, 17:48
Wizz Air заробив майже 300 мільйонів євро у 2019 році 31 травня 2019, 13:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!