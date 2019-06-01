Гройсман: програма МВФ може бути доповнена "серйозними" питаннями

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Міжнародний валютний фонд готовий продовжувати співпрацю з Україною.

Про це Гройсман сказав в ефірі одного з телеканалів, передає прес-служба уряду.

Глава уряду не виключив, що сценарії розвитку України будуть закладені в подальшу програму співпраці з міжнародними партнерами, передусім, Міжнародним валютним фондом, місія якого працювала в Україні ці два тижні.

"Ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів. Подобається це комусь чи ні", - сказав Гройсман.

"І я хочу сказати, що МВФ готовий працювати з Україною. Думаю, у нас буде програма, доповнена серйозними питаннями. Програма, яку ми виконуємо зараз, – оптимальна і ефективна, але вибори нас призупинили. Проте ми в повній взаємодії", - додав він.

Нагадаємо:

Команда переможця виборів президента Володимира Зеленського розраховує на успішний перегляд програми stand by МВФ в травні 2019 року.

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми запланований на середину травня.

Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.

Читайте також: Що заважає Україні отримати новий транш від МВФ

Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року на тлі оновлення влади в Україні.

30 травня місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом завершила візит в Україну, однак її представники заявили, що готові повернутися для продовження дискусій після парламентських виборів.

Економічна правда