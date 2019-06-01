Двох посадовців "Укрзалізниці" затримали за хабарництво
Субота, 1 червня 2019, 17:40
Начальника відділу та заступника керівника однієї з філій ПАТ "Українська залізниця" затримано за вимагання та отримання хабара.
Про це 1 червня повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
"Чиновники вимагали 270 тисяч гривень від представника комерційної структури, за вказану суму зловмисники обіцяли укласти з підприємцем договір відповідального зберігання майна. Правоохоронці затримали обох посадовців на робочому місці після одержання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Українська правда
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