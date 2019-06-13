Приватбанк подякував американським партнерам за підтримку його стратегічного курсу

У Приватбанку відзначили підтримку стратегічного курсу з боку американських партнерів і розуміння важливості державного банку для економіки України.

Про це заявив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл за підсумками зустрічі в Дніпрі з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Приватбанк відіграє надзвичайно важливу роль в економіці України, і ми вдячні американським партнерам України за розуміння цього факту. Також ми раді бачити їхню підтримку нашого стратегічного курсу, зокрема в питанні повернення українському народу коштів, вкладених у стабілізацію роботи банку", - заявив СЕО банку.

Під час зустрічі, що відбулася 13 червня у головному офісі Приватбанку в Дніпрі, також підкреслювалося, що успішна робота найбільшого системного банку країни - це ключова передумова стабільності фінансової системи.

"Забезпечення такої стабільності за допомогою ефективного корпоративного управління, а також відшкодування збитків, нанесених банку колишніми власниками, є одним із ключових зобов’язань України перед західними кредиторами", - підкреслив Крумханзл.

Нагадаємо:

18 квітня суд задовольнив позов колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського до НБУ і Кабінету міністрів щодо націоналізації банку.

Наприкінці травня "Приватбанк" оскаржив рішення суду щодо незаконності процедури націоналізації.

Пізніше Коломойський заявив, що знову планує стати співвласником Приватбанку, або ж повернути частину грошей, вкладених ним на момент націоналізації банку.

5 червня Приватбанк звинуватив екс-власників банку у відмиванні 470 мільярдів доларів.

На фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.

13 червня Крумханзл заявив, що не виключає подачу нових позовів до екс-акціонерів фінустанови, які можуть бути подані в суди різних іноземних юрисдикцій.

Цього ж дня Нацбанк поскаржився Вищій раді правосуддя на суддів через справу про націоналізацію Приватбанку.

Економічна правда