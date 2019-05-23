Коломойський планує знову стати співвласником Приватбанку

Ігор Коломойський знову планує стати співвласником Приватбанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені їм на момент націоналізації банку.

Про це він розповів у рамках проекту "Чітко інтерв'ю".

На питання, чи хоче Коломойський повернути собі сам банк, або ж вкладені в фінустанову кошти, він озвучив різні версії.

Наприклад, вважає олігарх, держава може йому повернути статутний капітал.

Щоб довести, що цей капітал був, на його думку, потрібно, щоб суд це довів. Для цього може бути призначена урядова комісія або незалежні аудитори, які і повинні визначити, що в банку був капітал, "який помножили на нуль або навіть зробили негативним".

Коломойський припустив, що в Нацбанку тоді "так поміняли правила бухгалтерського обліку або обліку капіталу, нормативів", що його капітал став негативним.

"Таким чином вони сказали, що там є на 170 млрд кредитів, у яких немає застав, ні того, цього, забезпечення, тому, вибачте, капітал у вас негативний", - розповів олігарх.

За його словами, на підставі цього і була проведена націоналізація банку.

"Але в основі лежить питання перевірки і їх звіту, що він неплатоспроможний", - підкреслив олігарх.

У разі ж, якщо буде визнано, що це було незаконно, то треба відновити капітал в банку.

"Треба відновити мій капітал в цьому банку. Сказати, що в мене там є 50 або 60 млрд. Але вони не в мене в кишені, вони знаходяться в банку", - пояснив Коломойський.

З іншого боку, розмірковує Коломойський, за останні три роки після націоналізації банку, відбулося багато змін.

"Відбулися події, які ми вже не можемо скасувати, або можемо скасувати, але тоді це загрожує нестабільністю і можливим фінансовим колапсом і для самого банку. І в якійсь мірі для банківського ринку", - зазначив він.

І підкреслив, що "ми всі не хочемо цього", тому що за ці 3 роки після націоналізації були залучені нові вкладники, видали нові активи, кредити.

Водночас, це все покривається тим капіталом, який внесла держава, зазначив Коломойський.

"Ми не знаємо, внесла вона 150-160 млрд? Наприклад, якщо вони внесли стільки грошей і їх не можна звідти забрати, то у мене є варіант – зарахуйте мені мої 50 млрд; у вас там 160 млрд - дайте мені на них акції. Будемо вважати, що загальний капітал 200 або 210 млрд. Віддайте мені відсотки і розійдемося, будемо разом співіснувати і управляти банком далі", - сказав олігарх.

На питання, чи розглядає Коломойський можливість того, що він стане співвласником банку, він відповів, що такий варіант розглядався.

"Цей варіант розглядався до того, як вони пішли по такому тяжкому шляху, коли вони вирішили все помножити на нуль", - резюмував він.

Зазначимо, що 2 мільярди, про які говорить Коломойський, це статутний капітал банку. Якщо говорити простими словами, то банк складається з активів (кредити) і пасивів (депозити). Якщо між активами і пасивами утворюється негативна різниця, то вона покриватися за рахунок власного капіталу банку.

Держава вважає, що капітал банку був негативним (близько - 150 млрд грн на момент націоналізації - ЕП). Коломойський з цим не згоден і озвучує думку про те, що держава повинна повернути йому статутний капітал банку.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Ігор Коломойський: Поверніть мої акції в Приватбанку! Зарахуйте мені мої 50-60 мільярдів!"

Нагадаємо, що 21 травня Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярда.

Детальніше про те, що означає рішення суду стосовно Приватбанку, читайте у публікації: "Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?".

Економічна правда