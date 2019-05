"Приватбанк" оскаржив рішення суду щодо незаконності процедури націоналізації банку

"Приватбанк" оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності процедури націоналізації банку.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Як повідомлялося, 24 травня Національний банк подав апеляції на два вердикту Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня 2019 року, що скасувало рішення НБУ про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави та визначенні переліку пов'язаних із цим банком осіб.

27 травня "Приватбанк" подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня у справі №826/7432/17 за позовом Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

Також 24 травня 2019 банком була подана апеляційна скарга у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

"З урахуванням цього, вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків", - підкреслили у "Приватбанку".

Нагадуємо:

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів.

В березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило можливим націоналізацію банку.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Економічна правда