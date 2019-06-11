Новини 11 червня: Про відпустки, найдорожчі бренди та витрачений у заторах час

Про що всі говорили сьогодні?

Про найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі. Голова АП закликав продовжити конкурс з укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря щонайменше до 120 днів.

Про найдорожчі бренди. Опубліковано рейтинг ТОП-100 найдорожчих брендів світу, який очолив американський гігант електронної комерції Amazon.

Про наглядову раду "Укроборонпрому". Над "Укроборонпромом" вже кілька місяців відсутній фінансовий контроль.

Про витрачений у заторах час. Київ посів 13-е місце в рейтингу міст світу, де мешканці витрачають в заторах найбільше часу.

Про відпустки. Абсолютна більшість українців (67%) проводять відпустку в Україні, і лише третина (33%) - за кордоном.

Про подорожі автобусом. Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про повноцінний вихід на український ринок і назвав маршрути, які запустить в Україні.

Ви хочете дізнатися більше?

Новий ринок електроенергії: що зміниться для населення з 1 липня

Незабаром в Україні повинен повноцінно запрацювати новий ринок електроенергії. Яким він буде та до чого готуватися населенню?

Одна з керівниць АМКУ Агія Загребельська: Придбання ДТЕК нових обленерго вплине на кожного

Відповіді чиновниці на запитання ЕП дозволяють наблизитися до розуміння "кухні" комітету і його залежності від політиків, з'ясувати природу аморфності відомства щодо одних резонансних справ і небаченої активності — щодо інших.

Економічна правда