Над "Укроборонпромом" вже кілька місяців відсутній фінансовий контроль

У двох із чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" в березні 2019 року закінчилися повноваження.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на копію листа концерну.

У документі йдеться, що за квотою Президента України в 2014 році членами наглядової ради були призначені генерал-лейтенанта запасу Ярослав Скалько та голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський. Повноваження обох сплинули в березні цього року. У січні 2018 року членом наглядової ради також був призначений ректор КПІ Михайло Згуровський, який і очолив раду.

Загалом строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.

За квотою уряду, який має право делегувати двох членів наглядової ради, також в січні 2018 року був призначений лише Ентоні Тетер, колишній директор Агентства перспективних оборонних проектів Пентагону (DARPA).

Витяг з листа “Укроборонпрому”

Таким чином, на сьогодні в Наглядовій раді "Укроборонпром", на яку покладений стратегічний та фінансовий контроль над діяльністю концерну, із 5 членів повноваження мають лише два. Серед основних функцій наглядової ради також затвердження річних звітів генерального директора концерну про результати діяльності та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі; ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності концерну визначення аудитора концерну; укладення та розірвання контракту з генеральним директором концерну.

Нагадаємо:

У березні цього року після резонансного розслідування про схеми оточення Гладковського в "Укроборонпромі", тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про реформування оборонно-промислового комплексу, який зокрема передбачав залучення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради концерну "Укроборонпром".

Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в 2015-2019 роках проводилося досудове розслідування у 12 кримінальних провадженнях за можливими фактами зловживань на підприємствах державного концерну "Укроборонпром".

6 червня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у кримінальному провадженні щодо можливих розкрадань в "Укроборонпромі", розпочатому за матеріалами журналістського розслідування "Бігус Інфо".

Кабмін виділив 32 мільйони на аудит "Укроборонпрому".

Економічна правда