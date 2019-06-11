Всі розділи
Укр / Рус

Ситуація на дорогах Києва — одна з найгірших у світі

Вівторок, 11 червня 2019, 09:35
 

Київ посів 13-е місце в рейтингу міст світу, де мешканці витрачають в заторах найбільше часу.

Про це йдеться в дослідженні Traffic Index від компанії TomTom.

Рівень завантаженості визначається тим, наскільки водії витрачають більше часу на поїздку, ніж потрібно в разі повної свободи на дорогах. Компанія вимірює, скільки необхідно часу на поїздку без заторів, а потім порівнює з реальним часом, який витрачають водії.

За підрахунками укладачів рейтингу, в 2018 році показник для столиці України погіршився на 2%.

Мешканці Києва витрачають в заторах на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані вільною дорогою.

 

Найлегшим днем ​​для руху на дорозі в 2018 році стало 8 квітня - тоді показник завантаженості на дорогах становив 6%. Найважчим днем ​​було 1 березня з рівнем завантаженості в 107%.

Найважчий час для київських водіїв - періоди з 8:00 до 9:00 ранку і 17:00-19:00 ввечері. Вранці максимальний час затримки в дорозі становив 26 хвилин, ввечері - 27 хвилин.

Найбільш завантаженим містом в світі визнали Мумбаї в Індії з показником 65%. У першу п'ятірку також увійшли Богота (Колумбія, 63%), Ліма (Перу, 58%), Нью-Делі (Індія, 58%) і Московська область (Росія, 56%).

Найвільнішим від пробок містом, за даними TomTom, в 2018 році стало Грінсборо/Хай-Пойнт — з показником 9%. В цілому в переліку вільних доріг більшість становлять міста США.

За рівнем завантаженості доріг ситуація в Києві гірша, ніж в таких містах, як Токіо (Японія, 25-е місце, 41%), Лондон (Великобританія, 40-е місце, 37%), Париж (Франція, 41 -е місце, 36%) і Нью-Йорк (США, 42-е місце, 36%).

Інші українські міста до рейтингу не потрапили.

Індекс трафіку TomTom надає дані щодо рівня завантаженості в 403 містах в 56 країнах на 6 континентах.

Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою навігаційних пристроїв, вбудованих в приладову панель і смартфонів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ дороги

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Державі повернули острів біля Козина вартістю 430 мільйонів 10 червня 2019, 09:45
КМДА не знайшла охочих побудувати "кам'яні джунглі" на Теремках за 3 мільярди 6 червня 2019, 11:30
У Києві хочуть побудувати горизонтальний хмарочос 6 червня 2019, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!