Ситуація на дорогах Києва — одна з найгірших у світі

Київ посів 13-е місце в рейтингу міст світу, де мешканці витрачають в заторах найбільше часу.

Про це йдеться в дослідженні Traffic Index від компанії TomTom.

Рівень завантаженості визначається тим, наскільки водії витрачають більше часу на поїздку, ніж потрібно в разі повної свободи на дорогах. Компанія вимірює, скільки необхідно часу на поїздку без заторів, а потім порівнює з реальним часом, який витрачають водії.

За підрахунками укладачів рейтингу, в 2018 році показник для столиці України погіршився на 2%.

Мешканці Києва витрачають в заторах на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані вільною дорогою.

Найлегшим днем ​​для руху на дорозі в 2018 році стало 8 квітня - тоді показник завантаженості на дорогах становив 6%. Найважчим днем ​​було 1 березня з рівнем завантаженості в 107%.

Найважчий час для київських водіїв - періоди з 8:00 до 9:00 ранку і 17:00-19:00 ввечері. Вранці максимальний час затримки в дорозі становив 26 хвилин, ввечері - 27 хвилин.

Найбільш завантаженим містом в світі визнали Мумбаї в Індії з показником 65%. У першу п'ятірку також увійшли Богота (Колумбія, 63%), Ліма (Перу, 58%), Нью-Делі (Індія, 58%) і Московська область (Росія, 56%).

Найвільнішим від пробок містом, за даними TomTom, в 2018 році стало Грінсборо/Хай-Пойнт — з показником 9%. В цілому в переліку вільних доріг більшість становлять міста США.

За рівнем завантаженості доріг ситуація в Києві гірша, ніж в таких містах, як Токіо (Японія, 25-е місце, 41%), Лондон (Великобританія, 40-е місце, 37%), Париж (Франція, 41 -е місце, 36%) і Нью-Йорк (США, 42-е місце, 36%).

Інші українські міста до рейтингу не потрапили.

Індекс трафіку TomTom надає дані щодо рівня завантаженості в 403 містах в 56 країнах на 6 континентах.

Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою навігаційних пристроїв, вбудованих в приладову панель і смартфонів.

Економічна правда