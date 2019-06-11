Автобусний перевізник Європи запускає маршрути в Україні - квитки від 5 євро

Фото: ЦТС

Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про повноцінний вихід на український ринок і назвав маршрути, які запустить в Україні.

Про це повідомлялося 11 червня на презентації перевізника, на якій був присутній також міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє ЦТС.

Згідно з презентацією компанії, у планах на 2019 рік - запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

"Це запланована мережу. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їхні громадяни", - уточнив генеральний директор FlixBus у Польщі та Україні Міхал Леман.

Він також зазначив, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова.

Вартість квитків починатиметься від 5 євро.

А до 13 червня за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень можна купити квитки від 5 до 15 євро.

"Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде", - розповів Леман.

При цьому роздруковувати квиток не потрібно - водій просканує QR-код.

"Вимоги до автобусів: кваліфіковані водії, мінімум двоє на нічний лінії для безпеки пасажирів, комфортна відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет у дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.

Крім того, як повідомив Леман, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятка автобусів.

"Це будуть не автобуси у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus", - пояснив перевізник.

Запуск маршрутів перевізника прокоментував у себе в Facebook також міністр інфраструктури, написавши, що Україна - перша держава за межами ЄС, після США, де цей перевізник почав роботу.

"Від творців GE, Ryanair, Uber та інших в Україні. Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні! Ми перша держава за межами ЄС, після США, де вони почали роботу. Квитки від 5 євро вже наявні он-лайн!" - написав міністр.

Нагадаємо, що наразі маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через більш ніж 2000 населених пунктів у 29 країнах. Щодня виконується близько 350 тис. рейсів.

Нагадаємо, про те, що найбільший оператор автобусних перевезень у Європі планує вийти на український ринок, стало відомо 1 червня.

Економічна правда