Опубліковано рейтинг найдорожчих брендів: Amazon на вершині

Опубліковано рейтинг ТОП-100 найдорожчих брендів світу, що складається агентством Kantar на замовлення найбільшої рекламної компанії WPP, який очолив американський гігант електронної комерції Amazon.

Про це йдеться у прес-релізі BrandZ, а також відповідному звіті.

Так, вартість компанії Amazon за рік збільшилася більш ніж на 50% і досягла 315,5 млрд дол, наголошується у звіті.

Слідом за американським гігантом другу позицію рейтингу очолила Apple, вартість якої за рік виросла на 3% і становила 309,5 млрд дол.

На третьому місці опинився технологічний гігант Google, який оцінюється в 309 млрд дол.

Facebook зберіг свою позицію, зайнявши шосту позицію (майже 159 млрд дол).

При цьому Alibaba вперше випередила компанію Tencent, піднявшись на дві позиції до сьомого місця. Вартість Alibaba за рік зросла на 16% і досягла 131,2 млрд дол.

У свою чергу Tencent посів восьме місце, втративши 27% вартості у річному обчисленні (130,9 млрд дол).

Що стосується популярних соціальних мереж, то в цій категорії лідером став Instagram, який на сьогоднішній день налічує понад 1 млрд користувачів у всьому світі. Цей бренд зайняв 44 місце (28,2 млрд дол) і став самим швидкозростаючим у цьому році, показавши стрімке зростання вартості бренду + 95%.

Рейтинг об'єднує проаналізовані ринкові дані від Bloomberg та інформацію про споживачів із понад 3,7 млн ​​споживачів у всьому світі, охоплює понад 166 тис. різних брендів на більш ніж 50 ринках.

Нагадаємо:

Станом на 2018 рік Apple очолювала рейтинг найдорожчих брендів за версією агентства Interbrand.

Тоді в трійку найдорожчих брендів потрапили також Google і Amazon.

Економічна правда