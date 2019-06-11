Лише третина українців відпочиває за кордоном - дослідження

Абсолютна більшість українців (67%) проводять відпустку в Україні, і лише третина (33%) - за кордоном.

Про це свідчать результати дослідження Picodi.com.

Ті українці, які відпочивають всередині країни, зазвичай обирають узбережжя Азовського моря і Одесу. У п'ятірці лідерів також Львів, Харків і рекреаційні центри Закарпаття.

Українці, які проводять відпочинок за кордоном, зазвичай обирають Єгипет, Польщу, Туреччину, Чорногорію і Грецію.

При цьому не економлять на відпустці тільки 12% співвітчизників. Більшість же намагається якимось чином мінімізувати витрати на відпочинок завдяки ранньому бронюванню та купівлі квитків, гарячими путівками.

Також українці часто шукають безкоштовні пам'ятки (21%), обирають малопопулярні недорогі напрямки (17%) або намагаються не подорожувати в розпал сезону (15%).

У середньому відпустка коштує українцям майже 11 тис. гривень на людину. При цьому тільки 8% опитаних подорожують поодинці, а 48% - з домочадцями.

Найбільшим попитом користуються поїздки в розпал сезону (42%) або в оксамитовий сезон і міжсезоння (39%), коли ціни знижуються, наплив туристів падає, але погодні умови ще сприяють відмінному відпочинку.

Якщо розглядати тривалість відпустки, то 48% українців відводять на відпочинок не більше 7 днів поспіль, але мало хто може дозволити собі більше двох тижнів релаксу (4%).

Говорячи про те, як часто подорожують українці, 45% респондентів відповіли, що виїжджають на відпочинок раз на рік. Тих, хто відпочиває двічі на рік, - 27%. Лише 9% повідомили, що подорожують кілька разів на рік.

Що стосується організації подорожей, то 86% українців займаються нею самостійно - так дешевше і зручніше, адже план поїздки можна міняти. Лише дуже небагато людей відзначили, що не довіряють турфірмам (4%).

Тих же, хто користується послугами професійних бюро подорожей, в основному приваблює те, що відповідальність за поїздку лежить на організаторах, крім того, для багатьох це зручніше і економить час.

В основному українці вважають за краще дослідити нові для себе напрями (77%) і лише 23% опитаних час від часу повертаються на відпочинок у перевірені місця.

Половина подорожуючих українців (50%) віддає перевагу відпочинку на пляжі, 34% роблять ставку на відвідування визначних пам'яток, музеїв і знакових місць, а 16% обирають активний відпочинок.

77% респондентів відповіли, що вважають за краще відпочинку громадський транспорт, 14% користуються послугами таксі, 9% орендують автомобіль, а ось за автостоп не висловився ніхто з опитаних.

Що стосується харчування, то майже половина туристів з України (46%) обирає місцеві страви в ресторанах, сподіваючись таким чином ближче познайомитися з культурою, звичаями та історією місця, в якому знаходяться.

"Організовані" обіди по системі all inclusive в готелях все ще користуються попитом, їх обирають 17% опитаних.

Також опитування показало, що 60% українців готові працювати у відпустці.

Що стосується інших країн, де люди витрачають приблизно стільки ж грошей на відпустку, скільки українці (414 доларів), то ближче всього до нас Румунія, Мексика і Аргентина.

Опитування проводилося в квітні-травні 2019 року серед 22073 респондентів із Європи, Азії, Латинської Америки, Африки та Австралії. При конвертації валют був використаний середній курс за травень-2019.

Нагадаємо:

За підсумками 2018 року сукупні надходження туристичного збору та податкових платежів із туристичної галузі зросли на 20,7% - до 4,2 мільярда гривень, надходження туристичного збору зросли на 29,2% і становили 90,7 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що витрати українських мандрівників у 8-9 разів перевищують витрати іноземних відвідувачів України.

Читайте також: Сіли і полетіли. Топ-10 сервісів, які зроблять відпустку дешевше і цікавіше.

Економічна правда