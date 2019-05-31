Коломойський намагається заблокувати позов НБУ в Швейцарії

Національний банк заявляє, що екс-акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Нацбанку в Швейцарії у справі "Привату".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і "Приватбанку" щодо визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування і 5 договорів особистої поруки Коломойського за цими кредитними договорами", - йдеться в повідомленні.

"Такий позов і зазначені позовні вимоги - це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому і виключити розгляд ініційованих НБУ справ в Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов'язання за договорами поруки", - повідомляє НБУ.

У грудні 2018 року НБУ звернувся до Першої інстанції Суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя.

У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником "Приватбанку", уклав з Національним банком договори поруки та зобов'язався виконати вимоги щодо повернення кредитів рефінансування, отриманих "Приватбанком" за період 2008-2014 років, повідомляє НБУ.

"Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за зазначеними кредитами "Приватбанку", заборгованість за якими на сьогодні становить 9,2 млрд грн", - повідомляє НБУ.

Нацбанк заявляє, що Коломойський намагається заблокувати судові процеси в Швейцарії та Україні щодо стягнення цієї заборгованості.

Нагадуємо:

Судовий процес між Приватбанком та його екс-акціонерами відбувався також у Великобританії. У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній, які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

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Економічна правда