Курс Bitcoin наближається до 9 тисяч доларів

Bitcoin подорожчав на торгах у понеділок і ще раз оновив річний максимум, його курс наближається до 9 тисяч доларів.

Про це свідчать дані CoinDesk, передає "Інтерфакс-Україна".

Курс Bitcoin збільшився у ході торгів на 2,1%, до 8804,6 доларів, досягнувши максимальної позначки з травня 2018 року.

З початку року вартість криптовалюти підскочила на 130%, однак Bitcoin дуже далекий від максимумів 2017 року, коли його курс був близький до 20 тисяч доларів.

Інші криптовалюти, такі як EOS, Ether, XRP і litecoin, дорожчають більше ніж на 5% у ході торгів у понеділок.

Сукупна вартість усіх криптовалют оцінюється у 268,1 млрд доларів, це максимальне значення з початку серпня минулого року.

Нагадаємо:

Засновник інвестиційного банку Galaxy Digital Майк Новограц прогнозує, що у найближчі 20 років Bitcoin подорожчає в 100 разів, капіталізація криптовалюти перевищить 7,5 трильйона доларів, вона обжене золото за цим показником.

24 лютого ціна криптовалюти Bitcoin перевищила 4,2 тисячі доларів, після чого різко знизилася.

14 травня криптовалюта біткоїн оновила новий річний максимум, перевищивши позначку в 8 тисяч доларів.

У грудні-2018 криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму.

Засновник Ethereum Віталік Бутерін вважає, що на ринку криптоактивів більше не буде періодів такого вибухового зростання, як були в минулі роки, так як для цього вже немає передумов.

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