Bitcoin знову різко подешевшав

24 лютого ціна криптовалюти Bitcoin перевищила 4,2 тисячі доларів, після чого різко знизилася.

Про це пише РБК.

Зазначається, що за кілька годин криптовалюта подешевшала на 9,5%, до 3,8 тис доларів. Потім вона почала дорожчати, наразі монета торгується на рівні в 3,852 тис доларів.

Багато альткоїнів втратили значно більше - курс Ethereum опустився на 15% за минулу добу, до 140 доларів, токен XRP - на 10%, до 0,304 долара.

Серед ста найбільших за капіталізацією криптовалют найсильніше постраждав токен Nexo, його ціна знизилася на 22%, Ontology втратив 16% вартості за останні 24 години.

Криптовалюти Bitcoin Cash, Holo, Ark і Aurora подешевшали на 15%.

Курс більшості альткоїнів опустився більше, ніж на 10%. Тільки два токена зуміли залишитися "в зеленій зоні": THETA подорожчав на 9,5%, S4FE - на 15%.

Частка Bitcoin на ринку знову перевищила 52%, наразі вона становить 52,3%. Капіталізація цифрових грошей скоротилася на 14 млрд доларів, до 129 мільярдів доларів.

Обсяги торгів збільшилися з 31 млрд доларів до рекордних 38 млрд доларів. Цей показник ще не був настільки високим в 2019 році.