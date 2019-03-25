Мільярдер припустив, коли Bitcoin обжене золото за капіталізацією
У найближчі 20 років Bitcoin подорожчає в 100 разів, капіталізація криптовалюти перевищить 7,5 трильйона доларів, вона обжене золото за цим показником, вважає засновник інвестиційного банку Galaxy Digital Майк Новограц.
Про це повідомляє РБК з посиланням на The Daily Hodl.
Мільярдер нагадав, що інституційні інвестори готуються до виходу на ринок цифрових грошей, це позитивно вплине на його подальші перспективи.
"Я впевнений, що Bitcoin має потенціал у довгостроковій перспективі. Fidelity готується до запуску, старт Bakkt відкладають, але це не може відбуватися вічно. Вони увійдуть в гру разом з іншими великими гравцями", - повідомив засновник Galaxy Digital.
"Капіталізація золота становить 7,5 трлн доларів, нам треба вирости ще в 100 раз. Це з легкістю відбудеться в найближчі 20 років", - стверджує Новограц.
За його словами, розумний крок - вкласти частину свого портфеля в біткоіни, адже є висока ймовірність того, що ця інвестиція відмінно спрацює.
Нагадаємо:
24 лютого ціна криптовалюти Bitcoin перевищила 4,2 тисячі доларів, після чого різко знизилася.
У грудні-2018 криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму.
Засновник Ethereum Віталік Бутерін вважає, що на ринку криптоактивів більше не буде періодів такого вибухового зростання, як були в минулі роки, так як для цього вже немає передумов.
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