Мільярдер припустив, коли Bitcoin обжене золото за капіталізацією

У найближчі 20 років Bitcoin подорожчає в 100 разів, капіталізація криптовалюти перевищить 7,5 трильйона доларів, вона обжене золото за цим показником, вважає засновник інвестиційного банку Galaxy Digital Майк Новограц.

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Daily Hodl.

Мільярдер нагадав, що інституційні інвестори готуються до виходу на ринок цифрових грошей, це позитивно вплине на його подальші перспективи.

"Я впевнений, що Bitcoin має потенціал у довгостроковій перспективі. Fidelity готується до запуску, старт Bakkt відкладають, але це не може відбуватися вічно. Вони увійдуть в гру разом з іншими великими гравцями", - повідомив засновник Galaxy Digital.

"Капіталізація золота становить 7,5 трлн доларів, нам треба вирости ще в 100 раз. Це з легкістю відбудеться в найближчі 20 років", - стверджує Новограц.

За його словами, розумний крок - вкласти частину свого портфеля в біткоіни, адже є висока ймовірність того, що ця інвестиція відмінно спрацює.

Нагадаємо:

24 лютого ціна криптовалюти Bitcoin перевищила 4,2 тисячі доларів, після чого різко знизилася.

У грудні-2018 криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму.

Засновник Ethereum Віталік Бутерін вважає, що на ринку криптоактивів більше не буде періодів такого вибухового зростання, як були в минулі роки, так як для цього вже немає передумов.

Читайте також: Чи потрібен Україні закон про криптовалюту і чи буде він працювати