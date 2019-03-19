Монетизація субсидій: у середньому одержувачам видають по 1676 гривень

Середній розмір субсидії, яка внаслідок монетизації виплачується готівкою, становить 1676 гривень.

Про це на селекторній нараді повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає УНІАН.

"Середній розмір коштів, які люди отримують на руки, становить 1676 грн", - сказав він.

За його словами, монетизація субсидії торкнеться 3,5 млн домогосподарств. З них кошти через Пенсійний фонд будуть виплачені 2,3 млн українців, а решті 1,2 млн - через систему "Ощадбанку".

Також Розенко нагадав, що виплата коштів відбудеться у квітні і травні.

Розенко також підкреслив, що в держбюджеті на 2019 рік було передбачено 58 млрд грн на субсидії населенню, тому при монетизації не привертали додатковий фінансовий ресурс, а лише був змінений механізм виплат.

Напоминаем:

По данным "Ощадбанка", с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть банка. В частности, в первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11172 переводами. На карты зачислены 204224 перевода на сумму 333,4 млн грн.

Ранее в правительстве объяснили, что делать с неиспользованной субсидией.

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в материалах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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