Уряд змінить систему виплати субсидій готівкою
У разі, якщо субсідіант допускав прострочення в оплаті житлово-комунальних послуг при отриманні монетизованої субсидії, то на наступний період субсидія буде призначатися в безготівковій формі.
Такі зміни готують в Кабміні, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
Рева нагадав, що наразі субсидія не призначається, якщо у домогосподарства є місячне прострочення з оплати ЖКП, а після його погашення субсидію можуть відновити.
"Думаю, ми внесемо зміни, і той, хто допускав прострочення з проплатами, маючи на руках гроші, які їм виплатили, будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі", - сказав він.
Рева додав, що якщо після закінчення цього періоду виплати нормалізуються, субсідіант зможе знову перейти на грошову форму.
На думку міністра, така система дозволить встановити ефективні відносини з субсідіантами.
Крім того, Рева повідомив, що також планується регламентувати: якщо несплата буде пов'язана з донарахуваннями по газу в зв'язку з рішенням суду, такі прострочення не враховуватимуться при призначенні субсидії.
Нагадуємо:
27 грудня 2018 року Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.
З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.
У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.
Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.
Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів
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