Всі розділи
Укр / Рус

Уряд змінить систему виплати субсидій готівкою

Вівторок, 26 березня 2019, 18:15
 

У разі, якщо субсідіант допускав прострочення в оплаті житлово-комунальних послуг при отриманні монетизованої субсидії, то на наступний період субсидія буде призначатися в безготівковій формі.

Такі зміни готують в Кабміні, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

Рева нагадав, що наразі субсидія не призначається, якщо у домогосподарства є місячне прострочення з оплати ЖКП, а після його погашення субсидію можуть відновити.

"Думаю, ми внесемо зміни, і той, хто допускав прострочення з проплатами, маючи на руках гроші, які їм виплатили, будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі", - сказав він.

Рева додав, що якщо після закінчення цього періоду виплати нормалізуються, субсідіант зможе знову перейти на грошову форму.

На думку міністра, така система дозволить встановити ефективні відносини з субсідіантами.

Крім того, Рева повідомив, що також планується регламентувати: якщо несплата буде пов'язана з донарахуваннями по газу в зв'язку з рішенням суду, такі прострочення не враховуватимуться при призначенні субсидії.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 року Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

субсидії Рева готівка Мінсоцполітики

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пенсійний фонд завершив виплачувати готівкову субсидію пенсіонерам 26 березня 2019, 13:12
Монетизація субсидій: у середньому одержувачам видають по 1676 гривень 19 березня 2019, 17:49
Монетизація субсидій: Уряд виплатив уже близько 350 мільйонів 17 березня 2019, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті