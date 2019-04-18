Новини 18 квітня: справа Приватбанку, заборона імпорту з РФ та проблеми у Ахметова
Про що всі говорили сьогодні?
Про справу Приватбанку. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Про кошти Януковича. Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відмовити у знятті арешту з низки рахунків відкритих у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав сину Віктора Януковича Олександру.
Про аудит "Нафтогазу". KPMG Advisory GmbH завершила незалежний аудит (форензик) договорів на продаж газу НАК "Нафтогаз України" компанії "ЕРУ Трейдинг" в 4 кварталі 2018 року.
Про автобан. Державне агентство автомобільних доріг планує підвищити категорію траси М-05 Київ - Одеса до автобану завдяки капітальним та середнім ремонтам.
Про заборону імпорту з РФ. Російська Федерація встановлює заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів.
Про проблему з митницею. Суд ухвалив рішення зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".
Про проблеми у Ахметова. Структура власності "Дніпровського коксохімічного заводу" містить ознаки того, що компанія "Метінвест" отримала контроль над заводом без дозволу Антимонопольного комітету.
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