"Метінвест" Ахметова можуть оштрафувати на 600 мільйонів доларів за придбання заводу Абрамовича

Структура власності "Дніпровського коксохімічного заводу" містить ознаки того, що компанія "Метінвест" отримала контроль над заводом без дозволу Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Антимонопольний комітет розгляне звернення Metinvest B.V про надання згоди на придбання "Дніпровського коксохімічного заводу".

Схема власності "Дніпровського коксохіму" містить ознаки того, що "Метінвест" отримав контроль над заводом ще в кінці 2013 року, тобто без дозволу АМКУ, повідомляє видання "Наші гроші".

Зокрема, при зміні власності заводу фігурували кіпрські компанії, які в 2018 році "Метінвест" використовував при придбанні "Донецьксталі" і "Шахтоуправління "Покровське".

Крім того, посади в керівництві "Дніпровського коксохіму" в останні роки обіймали особи, пов'язані зі структурами Ріната Ахметова.

В такому випадку Комітет зможе відповідно до п. 12 ст. 50 закону "Про захист економічної конкуренції" оштрафувати "Метінвест" за концентрацію без отримання відповідного дозволу.

Відповідно до п. 2 ст. 52 закону, штраф за таке порушення накладається в розмірі до 5% доходу суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Загальний дохід "Метінвесту" в 2018 році становив 11,88 млрд доларів.

Таким чином штраф за несанкціоноване придбання "Дніпровського коксохімічного заводу" може становити до 590 млн доларів.

Нагадуємо:

Група компаній "Метінвест" подала заявку в АМКУ на отримання дозволу на придбання одного з провідних коксохімічних підприємств ще у вересні 2015 року.

Антимонопольний комітет протягом трьох років кілька разів повідомляв про продовження дослідження обставин концентрації, не надаючи дозволу на придбання.

У жовтні 2018 року АМКУ повідомив, що під час аналізу матеріалів справи Комітетом було виявлено, що ця концентрація може призвести до монополізації і суттєвого обмеження конкуренції на певних ринках коксохімічної продукції.

У зв'язку з цим "Метінвест" надав пропозиції щодо зобов'язань, які компанія готова взяти на себе для усунення потенційного негативного впливу угоди на конкуренцію, які дозволять АМКУ надати дозвіл на її завершення.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

"Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".