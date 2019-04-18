Аудит "Нафтогазу" підтвердив, що компанія Фаворова купувала газ за ринковою ціною
KPMG Advisory GmbH завершила незалежний аудит (форензик) договорів на продаж газу НАК "Нафтогаз України" компанії "ЕРУ Трейдинг" в 4 кварталі 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
Перевірка проводилася у зв'язку з підозрою в конфлікті інтересів в діях директора інтегрованого газового бізнесу Андрія Фаворова, екс-бенефіціара "ЕРУ Трейдинг".
"Незалежний аудитор прийшов до висновку, що ЕРУ Трейдинг не отримувало жодних преференцій щодо договорів з підприємствами групи Нафтогаз", - повідомляє "Нафтогаз".
Розслідування також показало, що Фаворов не встановлював ціни або обсяги поставок для будь-якої компанії, яка купувала газ у "Нафтогазу" в зазначений період.
"Крім того, аудитори KPMG прийшли до висновку, що політики і процедури Нафтогазу щодо конфлікту інтересів за цими договорами були належним чином виконані", - повідомляє "Нафтогаз".
Операції, щодо яких виникли питання, проводилися в четвертому кварталі 2018 року і стосувалися продажу газу "ЕРУ Трейдинг" за цінами нібито нижчими за ринкові.
До приходу в "Нафтогаз" в кінці листопада 2018 року Андрій Фаворов був керуючим директором і партнером в "ЕРУ Трейдинг", одному з найбільших приватних газових трейдерів України.
Проведене службою комплаенса "Нафтогазу" внутрішнє розслідування встановило, що Фаворов не мав конфлікту інтересів, так як продав свою частку в "ЕРУ Трейдинг" до того, як обійняв посаду в "Нафтогазі".
Нагадуємо:
Головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підозрює нове керівництво компанії у продажу газу із газових сховищ за корупційною схемою.
Зокрема, Вітренко навів ряд аргументів, які, на його думку, підтверджують конфлікт інтересів новопризначеного керівника газового напряму НАК Андрія Фаворова.
Економічна правда
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