Суд зупинив конкурс на посаду голови митниці

Суд ухвалив рішення зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

Зазначається, що заяву до суду щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови державної митної служби подав народний депутат Андрій Антонищак.

Окрім цього суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабінету міністрів.

"Суд ухвалюючи рішення про задоволення заяви про забезпечення позову виходив з того, що невжиття таких заходів, очевидно, може призвести до того, що захист прав, свобод та інтересів заявника, на захист яких подається адміністративний позов, стане неможливим, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, суд врахував те, що заявник посилався на норми закону, які на його думку, порушені при прийнятті та виконанні розпорядження уряду "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".

Нагадуємо:

В останні два тижні перед Новим роком уряд ухвалив документи щодо реформи ДФС. Таким чином Кабмін вирішив розділити ДФС на податкову та митну служби.

20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.

Економічна правда