Зеленський про Приватбанк: Мені все одно, що буде з Коломойським

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський не розуміє, чому олігарху Ігорю Коломойському мають повертати націоналізований "Приватбанк".

Про це він заявив у коментарі програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

"Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну, це повинні розбиратися… "Приватбанк" зараз – державна установа, чому вона повинна повертатись Коломойському?" – відповів Зеленський.

Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердивправомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Нещодавно Коломойський заявив, що сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.

Окружний адміністративний суд Києва у закритому режимі розглядає справу за позовом Ігоря Коломойського про націоналізацію ПриватБанку. Наступне засідання відбудеться 18 квітня.

Українська правда