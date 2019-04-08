ФБР веде розслідування проти Коломойського — ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Про це повідомляє видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела.

"За даними джерел, слідчі вивчають інформацію про ймовірні фінансові злочини, включно з відмиванням коштів. За їх інформацією, розслідування широкомасштабне і триває досить давно. Коломойському не були пред'явлені звинувачення у жодному злочині, а адвокат, який його представляє, заявив, що той відкидає будь-які правопорушення", - йдеться у статті.

"Пан Коломойський категорично заперечує, що він відмивав якісь кошти в США", - сказав Майк Салліван, адвокат юридичної фірми Ashcroft Law Firm, яка представляє інтереси олігарха.

"Він - бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що той перебуває на межі краху. Ця інформація виявилася хибною", - додав адвокат.

"Прокуратура США у Північному окрузі Огайо бере участь у розслідуванні, оскільки Коломойський має там інвестиції", - пише газета з посиланням на Kyiv Post.

За даними The Financial Times, олігарх зараз живе у Тель-Авіві (Ізраїль). Експерти у правоохоронних органах стверджують, що його нинішнє місце перебування може ускладнити будь-які спроби США щодо екстрадиції.

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Українська правда