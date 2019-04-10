Новини 10 квітня: про смартфони замість кас, найбільшу субсидію та потуги Насірова

Про що всі говорили сьогодні?

Про потуги Насірова. Екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров подав позов до Окружного адміністративного суду столиці щодо оголошення конкурсів на посади керівників Державної митної служби та Державної податкової служби.

Про невгамовні облгази. Оператори газорозподільчих мереж всупереч рішенню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжують нараховувати споживачам обсяги газу за приведення до стандартних умов.

Про нелегкі часи для Boeing. Американська Boeing Co. у березні не отримала жодного комерційного замовлення на літаки 737, модель компанії, яка продавалась найраще.

Про 3 мільйони за вихід з-під варти. У справі про виведення 39 мільйонів гривень з "Укргазбанку" Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екс-співвласника банку Олексія Омельяненка у 30 разів - з 90 мільйонів гривень до 3 мільйонів гривень.

Про смартфони замість кас. Державна фіскальна служба включила до реєстру реєстраторів розрахункових операцій 8 новітніх моделей програмних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

Про найбільшу субсидію. У селищі міського типу Зачепилівка Харківської області зафіксовано найбільшу суму призначеної субсидії в розмірі 24,2 тисячі гривень на місяць.

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