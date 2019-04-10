Оштрафовані облгази Фірташа не припинили донарахування у платіжках

Оператори газорозподільчих мереж всупереч рішенню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжують нараховувати споживачам обсяги газу за приведення до стандартних умов.

Про це повідомив заступних голови департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз" Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook.

"Облгази проігнорували рішення НКРЕКП та продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу. Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Чернігівська - це неповний перелік областей, з яких надходить чергова хвиля скарг споживачів", - написав Хабатюк.

Він підкреслив, що всі вони входять до групи РГК Дмитра Фірташа.

За інформацією Хабатюка, у рахунках за березень не тільки не було зроблено перерахунку з жовтня минулого року, як того вимагала НКРЕКП, а й знову донараховані обсяги за березень.

"НКРЕКП зобов'язане провести чергову перевірку та підтвердити факт ігнорування облгазами рішень регулятора. Але Верховна Рада не може стояти осторонь, бо, на жаль, у регулятора за законом про ринок газу та про сам регулятор обмежені повноваження. Це питання енергобезпеки!" - додав Хабатюк.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів у частині приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.

Ряд облгазів були оштрафовані на 850 тис. кожен.

Жоден з оштрафованих облгазів не погодився із санкціями.

Суди відмовили ПАТ "Волиньгаз" та ПАТ "Вінницягаз" у зупиненні дії рішень Нацкомісії щодо накладення штрафів на компанії.

Економічна правда